ALES iptal mi oldu? ALES ertelendi mi 6 aralık? ÖSYM son dakika

Pandemi sürecinde artan vakalar nedeniyle MEB'in bazı sınavları ertelemesinin ardından ÖSYM'den de son dakika açıklamalar geldi. Peki ALES iptal mi oldu? ALES ertelendi mi 6 aralık?

Kabine toplantısında bazı yasaklara getirildi. Bu kapsamda ÖSYM tarafından yapılan bir çok sınavlar da ertelendi. İşte detaylar...

ALES SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'den az önce ALES sınavı ile ilgili son dakika bilgisi geldi. Yapılan açıklamada "ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi." denildi.

ALES/2 NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, salgının seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihlerinin belirleneceğini ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağını belirtti.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.

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