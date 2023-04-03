Ales Kohoutek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Kohoutek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ales Kohoutek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ales Kohoutek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ales Kohoutek 1 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Aleš Kohoutek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ales Kohoutek Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ales Kohoutek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ales Kohoutek'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ales Kohoutek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ales Kohoutek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Ales Kohoutek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ales Kohoutek şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Admira Praha (2011 - 2019)
AC Sparta Praha (2019 -)
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