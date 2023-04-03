Ales Kohoutek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Kohoutek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ales Kohoutek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ales Kohoutek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.