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ALES ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Akademik sınavın 19 Eylül'de gerçekleşmesinin ardından, bu kez ALES/2 sınav sonuçları gündemde. Adaylar, katılım sağladıkları Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/2) sonuçlarını merak ediyor. Peki, ALES ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

ALES ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/2) katılım sağlayan bir çok üniversite mezunu sınavın sonuçlarını büyük heyecanla bekliyor. ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti. Peki, ALES ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? Haberimizde merak ettiğiniz soru başlıklarına yer verdik.

ALES ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021? ALES 2 SONUÇLAR AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES 2 sınav sonuçlarının 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı biliniyor. ÖSYM'nin resmi internet adresinde adayların 14 Ekim tarihinde sonuçlarına erişebilecekleri duyuruldu. 

ÖSYM sınav sonuçlarını 14 Ekim 2021 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

ALES ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

 

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