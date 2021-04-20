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ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2021? ALES sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 2 Mayıs 2021 tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. Lisans mezunlarının girebileceği sınav için bekleyiş sürerken ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2021? ALES sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? soruları araştırılıyor. İşte tüm yanıtları...

ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2021? ALES sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı?

ALES 1 sınavı için başvurular 12 - 22 Mart 2021 tarihlerinde alınmıştı. Geç başvurular ise 1 Nisan günü tamamlandı. Binlerce adayın katılacağı sınav için ALES sınav yerleri açıklandı mı 2021?ALES sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? soruları gündemde.

ALES 1 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR 2021?

2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ALES 1 sınavı için sınav yerleri açıklanmadı. ÖSYM tarafından uygulanan sınavların giriş belgeleri genel itibariyle sınav gününden 1 hafta önce yayımlanmaktadır. 

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ 2021 YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, adayların ALES sınavına girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini henüz yayımlamadı. Ancak sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI (ÖSYM)

ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2021? ALES sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı?

2 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaktadır. ALES 1 sınavı da 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle 2 Mayıs günü de sokağa çıkmak kısıtlanacak. Ancak ÖSYM sınavlarına girecek adaylar kısıtlamadan muaf tutulmaktadır. Sınava giriş belgesi olan adaylar sınav günü araçlarıyla sokağa çıkabilir. Ayrıca sınav refakatçisine de kısıtlamadan muaf izni verildi. 

ALES sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2021? ALES sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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