ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sınav ne zaman, saat kaçta? ALES sınava giriş belgesi sorgulama 2022

Akademik kariyer hedefleyen adaylar, ALES'e girerek yüksek lisans yapma hayalleri için sınava girmeyi bekliyor. 21 Ağustos'ta düzenlenecek sınav hakkındaki detaylar internetten araştırılıyor. Peki ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sınav ne zaman, saat kaçta? İşte bu soruları yanıtları ve ALES sınava giriş belgesi sorgulama 2022 hakkındaki detaylar haberimizde...

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? SINAV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) girecek olan adayların sınava gireceği yerler belli oldu. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinin aday portalından kimlik bilgilerini girerek sınava giriş belgelerini sorgulayabiliyor.

ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek sınava nerede gireceklerini, belgelerinde yazan bilgilere göre tespit edebilecekler. Sınav 21 Ağustos'ta, saat 10:15'te tüm illerde eş zamanlı olarak başlatılacak ve 150 dakika sürecek.