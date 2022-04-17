ALES sınavı 17 Nisan 2022, bugün tamamlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavından çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. ALES sınavında ter döken binlerce aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. İşte, ALES sınav yorumları Twitter 17 Nisan 2022, ALES sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? sorularının yanıtları...

ALES SINAV YORUMLARI TWİTTER 17 NİSAN 2022 | ALES SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI 2021?

ALES sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zor olduğundan yakındı. İşte Twitter'da 2022 ALES sınavı hakkında paylaşılanlar;

ALES sınavı henüz sonlandırılmadı. Adaylar sınavdan çıkar çıkmaz, yorumlar habere eklenecektir...