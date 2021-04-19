ALES sınavı görevli başvuru ekranı: ALES sınav görevli ücreti 2021 ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapıldı. Sınav 17 Nisan'da gerçekleşecek. Sınav için bekleyiş sürerken, önemli bir duyuru yapıldı. Sınavda salon başkanı ve gözetmen olmak isteyenler görev talebinde bulunabilirler. ALES sınavı görevli başvuru nasıl yapılır? ALES sınav görevli ücreti 2022 ne kadar?

ALES SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

2022 ÖSYM sınav gözetmen ücretleri şöyle;

Bina Sınav Sorumlu Yard. 397 TL

Bina Yöneticisi 397 TL

Bina Yönetici Yardımcısı 357 TL

Salon Başkanı 357 TL

Gözetmen 317 TL

Yedek Gözetmen 278 TL

Engelli Gözetmen 436 TL

Nakil Koruma Görevlisi (Günlük) 496 TL

Evrak Koruma Görevlisi (8 saat) 238 TL

Evrak Nakil Görevlisi 317 TL

Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

Evrak Nakil Görevlisi 317 TL

Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

Soför 198 TL

Bina Sınav Sorumlusu (Mahal Dişi) 992 TL

Kurum Temsilcisi (Günlük) 793 TL

Bina Sınav Sorumlusu 595 TL

Başvurular aşağıdaki ÖSYM linkinden yapılabilecek.

ÖSYM Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 yılında sınav görevli ücretlerinde artışa gidişldi. ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenler ağırlıklı olarak gözetmenlik ve yedek gözetmenlik yapıyor. Bazı durumlarda da salon başkanı olan öğretmenler ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor. ÖSYM sınavlarında Salon Başkanı olarak sınav görevi alan bir öğretmen 357 TL ücret alacak. Ayrıca gözetmen olarak görev yapan da 317 TL alacak. ÖSYM yedek gözetmen görevine ise 278 TL ücret ödeyecek.

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ALES KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilerin tüm soruları 150 dakikada yani 2,5 saatte cevaplamaları gerekmektedir.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve

sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerinin, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmalarının yasak olduğu belirtildi. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

ALES’TE KAÇ SORU VAR?

ALES'te adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.