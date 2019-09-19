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ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırmaya başladık. İşte tüm merak edilenler.

ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

ALES sınavına girmek isteyen adaylar internette araştırma yapmaya başladı. Peki ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 3 başvuruları için süreç başladı. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda sınav ücreti olarak 120 TL yatırılacak. ALES sınav ücreti için son ödeme günü 26 Eylül 2019.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ALES/3 sınav ücreti 120,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır...

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATMve internetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

Halkbank ATM, internetbankacılığı ve şubeler

İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz)

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler. Gerekli adımlar takip edileren başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

ALES BAŞVURUSU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES başvuruları, 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES'E GİRERKEN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR?

1) 2019-ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Sınava  Giriş  Belgesi  adayların  adreslerine  gönderilmeyecektir.  Adayların  bu   belgeyi,   T.C.Kimlik/Y.U.Numaraları ve  şifreleriile  ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet  adresinden,sınav tarihinin yaklaşık10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri  gerekmektedir.

2) NÜFUS  CÜZDANI  VEYA T.C. KİMLİK  KARTI VEYA GEÇERLİLİK  SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C.  Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

ALES'TE SINAV BİNASINA ALINMAYACAK OLAN NESNELER NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınavbinalarına;

- Çanta,  cüzdan,  cep  telefonu,  saat  (kol  saati  ve  her  türlü  saat),  kablosuz  iletişim  sağlayan bluetooth  vb.  cihazlarla;  kulaklık,  kolye,  küpe,  yüzük  (alyans  hariç), bilezik,  broş  ve  diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan  boncuklu/boncuksuz  toplu  iğne,  metal  para,  anahtarlıksız  basit  ev  anahtarı, ulaşım  kartı,  basit  tokalı  kemer,  basit  tel  tokave  basit  piercing  hariç),  her  türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı,saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dersnotu, sözlük,  dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf  pet  şişe  içerisinde  bandajı  çıkarılmış  su  hariç  içecek,  yiyecek  vb.  gıda/tüketim maddeleriyle,

- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri  kesinlikle  yasaktır.(Engelli/sağlık  sorunu  olan  adaylardan  sınava  engeli/sağlık  sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE  SAĞLIK  DURUMU/ENGEL  BİLGİ  FORMUNUN DOLDURULMASI”  maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzeriemniyet görevlileri tarafından elle  ve/veya  dedektörle  aranacak,yukarıda  belirtilen  araç  gereç  vb.  eşyalarlasınava  gelen  adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır.Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.ÖSYM  gerekli  gördüğü  takdirde  sınav  günü  sınav  binalarında  sinyal  kesici  kullanabilecektir.  Sınav binaları/salonları  ÖSYM  tarafından  kurulacak  güvenlik  kameraları  ile  izlenebilecektir.  Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

ALES'İN ÖNEMİ NEDİR?

Eskiden tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında istenen ALES artık sadece tezli yüksek lisans için istenmektedir. Tezli yüksek lisans başvuruları için oldukça önemli bir kriterdir.

Üniversiteler tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucuna çok önem vermekteler.  Eğer iyi bir ALES puanına sahipseniz yüksek lisans başvurunuzda size önemli bir avantaj sağlar.  Üniversiteler yüksek lisans başvurusu yapan öğrencilere ALES sonuçları, diploma notları, mülakat sonuçları ve bazen bilim sınavı sonuçlarını da dahil ederek bir puanlama oluştururlar. Bu puanlamada en yüksek oran ALES sonucuna aittir.  Genelde ALES sonucu %50’lik bir paya sahiptir.   Bu oran bazen %50’den fazla olmakla birlikte Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre daha az olamaz.  YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde şöyle der:

“ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir.”

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girmelerine gerek yoktur. Çünkü sonucu sadece Türkiye’de kabul edilen bir sınavdır.

Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken ALES sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir.

ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

ALES KONULARI NELERDİR?

Ales Matematik Konuları

1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar
9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES sınavı ne zaman 2019? Saat kaçta? ALES kaç dakika? Kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

Ales Geometri

1. Doğruda Açılar
2. Üçgende Açılar
3. Üçgende Uzunluk ve Alan
4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
5. Dörtgenler
6. Çember ve Daire
7. Analitik Geometri
8. Katı Cisimler

Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

Türkçe

1. Sözcükte Anlam
2. Cümlede Anlama
3. Anlatım Biçimleri
4. Paragraf
5. Anlatım Bozuklukları

Mantıksal Akıl Yürütme

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme
2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

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