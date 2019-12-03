Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ALES İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?

ALES sonuçları açıklandığı günden itibaren adaylar on gün içerisinde itiraz hakkını elde ederler. Gerçekleşecek olan bu on gün, sınav sonuçlarının açıklandığı günden bir gün sonra başlayacaktır. Sınav ve yerleştirme sonuçlarının incelenmesini isteyen adayların bu günler içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe örneğine gerekli bilgileri girdikten sonra merkezlere başvurmaları gerekmektedir.

Eğer ALES soruları ile ilgili herhangi bir itirazınız bulunuyorsa, sınavın ardından geçen bir gün ile birlikte bugünden sonra geçecek olan üç gün içerisinde sınav sorularına itiraz edebilme hakkına da sahip olursunuz.

Yapılacak olan her türlü itiraz, adayın elinde yer alan dava açabilme hakkı için geçerli olan on günlük zaman aşımı süresini durdurması mümkün değildir. Adayların inceleme masraflarının karşılığını da Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına yatırmaları ve yatırılan bu ücrete karşılık bir dekont almaları gerekmektedir. Alınan bu dekontun da gönderilecek olan dilekçeye eklenmesi adayların yapması gereken bir diğer şeydir. Dilekçenin ÖSYM sınav hizmetleri daire başkanlığı 06800 bilkent / Ankara adresine ulaştırılması gerekmektedir. Süre hesabına ÖSYM Genel Evrak kaydına ilişkin olarak giriş tarihi esas alınacak olup, süresi geçtikten sonra yapılacak olan itirazların, üzerinde adaya ait kimlik numarası, adres, evrak referans numarası vb. bilgilerin eksik olduğu, imzalanmayan, beraberinde banka dekontu bulunmayan dilekçelerin ise işleme alınmayacağı ve cevaplanmayacağı da bilinmelidir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzalı resmi yazıda ''Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştu.

Söz konusu karara karşı tarafımızca yapılan itiraz başvurusu sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28 Haziran 2018 tarihli ve 2018/392 itiraz nolu kararı ile itirazımızın kabulüne karar verilerek Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018 tarihli ve 2017/5372 esas nolu yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik''in Geçici 6'ncı maddesinin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Böylelikle 27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.'' denilmiştir.

ALES'İN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-Sınava, atandığı salonda girmesi,

-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

-Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

-Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

-Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

-Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

-Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

-Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

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ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.