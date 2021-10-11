ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

ALES 2 sonuçları açıklandı! Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/2) katılım sağlayan bir çok üniversite mezunu sınavın sonuçlarını büyük heyecanla bekliyor. ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? Haberimizde merak ettiğiniz soru başlıklarına yer verdik.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021? ALES 2 SONUÇLAR AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES 2 sınav sonuçlarının 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı biliniyordu ancak, ÖSYM'nin resmi internet adresinde adayların 12 Ekim 2021 (bugün) sınav sonuçlarına erişebileceği duyurusu yapıldı!

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.