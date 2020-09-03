ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuç öğrenme linki
ALES sonuçları açıklandı mı? ALES baraj puanı kaç? ALES kaç yıl geçerli? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES/1 sonuçları erişime açıldı. işte ALES sonuç öğrenme linki...
Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) lisansüstü eğitim başvurularında ve öğretim üyesi dışındaki akademik personel kadrolarına başvurularda gerekli olan bir sınavdır. 2020 yılında 16 Ağustos tarihinde gerçekleşen sınav sonuçları bu yıl erken açıklandı. Peki ALES sonuçları açıklandı mı? ALES baraj puanı kaç? ALES kaç yıl geçerli? İşte ALES sonuç öğrenme linki...
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Eylül 2020'de açıklanması planlanan ALES/1 sonuçları 4 gün erken açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri (AİS) üzerinden erişime açıkldı.
ALES BARAJ PUANI KAÇ?
ALES'e katılım sağlayan adaylar yükseklisans yapabilmek için sınavdan yüz üzerinden 60 üstü alması gerekiyor.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
ALES sonuçların açıklandığından itibaren 5 yıl geçerlidir. Adaylar aldıkları puanını 5 yıl kullanabilir.
ALES'E KİMLER GİREBİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
ALES KONULARI NELERDİR?
Matematik Konuları
1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar
9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
Ales Geometri
1. Doğruda Açılar
2. Üçgende Açılar
3. Üçgende Uzunluk ve Alan
4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
5. Dörtgenler
6. Çember ve Daire
7. Analitik Geometri
8. Katı Cisimler
Sayısal Mantık
1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
3. Mantıksal Muhakeme Problemleri
Türkçe
1. Sözcükte Anlam
2. Cümlede Anlama
3. Anlatım Biçimleri
4. Paragraf
5. Anlatım Bozuklukları
Mantıksal Akıl Yürütme
1. Şifreleme, Şifre Çözümleme
2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme