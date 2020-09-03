Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) lisansüstü eğitim başvurularında ve öğretim üyesi dışındaki akademik personel kadrolarına başvurularda gerekli olan bir sınavdır. 2020 yılında 16 Ağustos tarihinde gerçekleşen sınav sonuçları bu yıl erken açıklandı. Peki ALES sonuçları açıklandı mı? ALES baraj puanı kaç? ALES kaç yıl geçerli? İşte ALES sonuç öğrenme linki...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Eylül 2020'de açıklanması planlanan ALES/1 sonuçları 4 gün erken açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri (AİS) üzerinden erişime açıkldı.

ALES SONUÇ ÖĞRENME LİNKİ

ALES BARAJ PUANI KAÇ?

ALES'e katılım sağlayan adaylar yükseklisans yapabilmek için sınavdan yüz üzerinden 60 üstü alması gerekiyor.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ALES sonuçların açıklandığından itibaren 5 yıl geçerlidir. Adaylar aldıkları puanını 5 yıl kullanabilir.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES KONULARI NELERDİR?

Matematik Konuları

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

Ales Geometri

1. Doğruda Açılar

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörtgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

Sayısal Mantık

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

Türkçe

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

Mantıksal Akıl Yürütme

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme