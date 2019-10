ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ALES/2 sorgulama ekranı

Sınava giren adayların merakla beklediği ALES sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Adayların Dikkatine:

Tarayıcınızın adres satırı ile başlamıyorsa TC kimlik numaranızı ve şifrenizi kesinlikle girmeyiniz.

Kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaranızın ve şifrenizin hiç kimse ile paylaşılmaması ve ÖSYM dışındaki sitelere girilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Eylül 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.



2019-ALES/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ALES SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES, Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenmekte olan sınava Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılmaktadır. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere genellikle yılda 2 kez yapılan ALES başvuru dönemi başladı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru dönemi ne zaman sona erecek? İşte sınav hakkında tüm detaylar…

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri

bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.