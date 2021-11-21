ALES'e giren binlerce aday sınavın ardından doğrularını ve yanlışlarını görebilmek adına cevap anahtarını beklemeye koyulmuştu. Geçtiğimiz yıllarda sınavın ardından kısa bir süre içerisinde cevapları açıklayan ÖSYM'nin bu yıl da aynı yolu izleyeceğini düşünerek beklemeye koyulan adaylar internet arama motorlarında ALES soru ve cevaplar açıklandı mı? ALES cevap anahtarı 2021 şeklinde arama yapıyor.. İşte cevaplar...

ALES SORU VE CEVAPLAR AÇIKLANDI MI?

Binlerce adayın merakla beklediği cevap anahtarıyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Açıklamada "12 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." ifadeleri kullanıldı.

ALES CEVAP ANAHTARI 2021

Adaylar ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'na ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek ulaşabilecek. Şu an için kitapçığın %10'una erişebilen adaylar için soru kitapçığı ile cevap anahtarının tamamının ilerleyen günlerde erişime açılması bekleniyor.