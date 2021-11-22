ALES soruları açıklandı mı? ALES/3 sınavı cevap anahtarı 2021

ALES sınavından çıkan adaylar sınavdaki soruları ve cevaplarını merak ediyorlardı. Bu bekleyiş uzun sürmedi. ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının cevap anahtarını kısa bir süre sonra yayınladı. Bu bağlamda, ALES soruları açıklandı mı? İşte ALES/3 sınavı cevap anahtarı 2021 ve detaylar...

ALES SORULARI AÇIKLANDI MI?

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

ALES/3 SINAVI CEVAP ANAHTARI 2021

Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamı 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren erişime açıldı.

Adaylar ÖSYM üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle soru ve cevapların tamamına erişim sağlayabilecekler.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Kasım tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES/3 sınavın sonuçları ÖSYM'nin değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından 16 Aralık tarihinde açıklanacak.