Ales Vecorek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ales Vecorek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ales Vecorek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ales Vecorek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ales Vecorek 15 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Aleš Věčorek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ales Vecorek Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ales Vecorek'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ales Vecorek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ales Vecorek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2020 yılında MFK Karvina B
Ales Vecorek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ales Vecorek şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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