ALES/1 kaç dakika, kaç soru 2021?

ALES/1 başvuruları başladı, başvuru kılavuzu da yayımlandı. 2021-ALES/1 bu yıl 2 Mayıs'ta sabah 10.15'te başlayacak ve 12:45'te sona erecek. İşte detaylar...

ALES KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilerin tüm soruları 150 dakikada yani 2,5 saatte cevaplamaları gerekmektedir.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve

sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerinin, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmalarının yasak olduğu belirtildi. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

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ALES’TE KAÇ SORU VAR?

ALES'te adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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SINAV PUANI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik

okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular

değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama

yapılacak.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara

dönüştürülecek.

30 [ 2 (AP – X ) – S]

ALES Puanı = 70+

2 ( B – X ) – S

AP : Adayın ağırlıklı puanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü