ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanır 2020? ALES sonuç öğrenme ekranı
ALES/1 2020 bu yıl 16 Ağustos tarihinde gerçekleştiriliyor. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar 150 dakikalık sınavda ter dökecek. Peki ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanır 2020? İşte ALES sonuç öğrenme ekranı...
ALES sınav giriş yerleri belirlendi. ÖSYM tarafından ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava 12 gün kala erişime açılan giriş belgelerini, TC kimlik numaraları ve şifrelerini https://ais.osym.gov.tr/ adresine girerek çıkartabilir. Sınav maratonu sona erdikten sonra sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişe geçilecek.
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2020?
16 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek olan 2020-ALES 1 sınav sonuçları ise 7 Eylül 2020’de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav
sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve
yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi
Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin
en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılıyor.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından
ulaşılabiliyor.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.
2020 ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. Sınava başvurular 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.
ALES/2 SINAV TARİHİ
ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
ALES/1 ne zaman 2020? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?