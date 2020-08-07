ALES sınav giriş yerleri belirlendi. ÖSYM tarafından ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava 12 gün kala erişime açılan giriş belgelerini, TC kimlik numaraları ve şifrelerini https://ais.osym.gov.tr/ adresine girerek çıkartabilir. Sınav maratonu sona erdikten sonra sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişe geçilecek.

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2020?

16 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek olan 2020-ALES 1 sınav sonuçları ise 7 Eylül 2020’de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve

yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi

Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin

en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılıyor.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından

ulaşılabiliyor.

ALES SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

2020 ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. Sınava başvurular 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES/2 SINAV TARİHİ

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES kaç dakika, kaç soru?

ALES/1 ne zaman 2020? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek?