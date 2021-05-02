Yıl içerisinde üç kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı bugün gerçekleşti. 2021 ALES/1 sınavında ter döken adaylar sınav sonrasında soru ve cevapları merak etmeye başladı. Bu kapsamda ALES/1 soru ve cevaplar yayımlandı mı 2021? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021 ne zaman yayımlanacak? soruları ile internette arama yapılmaya başlandı. Soruların yanıtlarını sizler için derledik...

ALES/1 SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI MI 2021?

Heyecanla beklenen ALES bugün gerçekleşti. On binlerce adayın gelecek hayalleri ile ter döktüğü sınav sonrasında alınacak puanlar merak konusu oldu. Bu kapsamda sınava girenler işaretledikleri soruları kontrol etmek için sabırsızlanıyor. Ancak ALES/1 soru ve cevaplar yayımlandı. Soru ve yanıtları merak konusu olan ALES, saat 10:15'te başlayıp 12:45'te sona erdi. Sınavdan sonra adaylar soru ve cevapların yayınlamasını beklemeye başladı.

Yapılan açıklama şöyle: 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda sonuçların mayıs ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor. 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için belirtilen tarihte Aday İşlemleri Sayfası'na giriş yapmaları yeterli olacak.