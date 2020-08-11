Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl birden çok kez gerçekleştirilen Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikincisinin tarihi açıklandı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak için ALES sınavında ter dökecek adaylar sınavda başarılı oldukları taktirde istedikleri okulda 2 yıllık yükseklisans eğitimi alacak. Peki ALES/2 başvurusu ne zaman 2020 ve nasıl yapılır? İşte ALES/2 başvuru ekranı...

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Sınava başvurular 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girecek olan adaylar başvuruların nasıl yapıldığını merak ediyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirecekler. Gerekli adımlar takip edileren başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.