ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 başvuruları 1 Ekim itibariyle başladı. Başvurular 12 Ekim tarihine kadar devam edecek. 2020-ALES/2, 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Peki ALES/2 ücreti ne kadar ? ALES/2 ödemeleri hangi bankaya yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES/2 ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ücretlerini ödemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ALES/2 ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YAPILIR 2020?

Ödeme Yerleri

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES'TE HES KODU ZORUNLU MU?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

HES kodu ALES için geçerli mi? ALES için HES kodu alınacak mı?

ALES/2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

ALES/2 başvurusu ne zaman 2020 ve nasıl yapılır? ALES/2 başvuru ekranı

ALES'e eski kimlikle girilir mi? ALES'te yeni kimlik şart mı?

ALES'te kalem silgi veriliyor mu?