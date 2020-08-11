Ertelenen ALES/2 sınav saati | ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) katılım sağlayacak bir çok üniversite mezunu sınavın yapılacağı tarihi beklemeye başladı. ALES/2 başvuruları ekim ayında alındı. Geç başvurular ise kasım ayında yapıldı. Peki ; ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? İşte ALES/2 hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları ve ALES/2 sınav saati 2021...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde 81 il genelinde uygulanacaktı. Salgın nedeniyle sınav tarihi 21 Şubat 2021 tarihine çekildi. Sınava lisans mezunları girebilecek. ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

ALES/2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

21 Şubat Pazar günü gerçekleşecek ALES'in başlayacağı ve biteceği saat ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla belli oldu. ALES saat 10.15'te başlayacak. Sınav toplam 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellediği takvime göre, ALES 2020/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.