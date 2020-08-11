ALES/2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) katılım sağlayacak bir çok üniversite mezunu sınavın yapılacağı tarihi beklemeye başladı. ALES/2 başvuruları ekim ayından alınacak, geç başvurular ise kasım ayında başlayacak. İşte ALES/2 hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde 81 il genelinde uygulanacak. Sınava lisans mezunları girebilecek. ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

ALES/2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

Aralık ayında gerçekleşecek ALES'in başlayacağı ve biteceği saat ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla belli olacak. Konuya ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Sınava başvurular 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellediği takvime göre, ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.