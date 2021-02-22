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ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES 2 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Pandemi nedeniyle ertelenen ALES/2 sınavı 21 Şubat 2021 tarihinde 81 il genelinde uygulandı. Her sınav sonrası kısa süre içerisinde açıklanan soru ve cevap anahtarları adaylar tarafından ilgi ile inceleniyor. Peki; ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES 2 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES 2 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

ALES/2 oturumu 21 Şubat günü 10.15’te başladı ve sınav 150 dakika (2,5 saat) sürdü. Sınavın bitiminde gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve puanlara çevrildi. Peki; ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES 2 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 

ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ALES/2 soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM Başkanlığı soru ve cevap anahtarını adayların erişimine açtığında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilirler.

ALES/2 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 soru ve cevap anahtarının bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. En son 16 Ağustos tarihinde yapılan ALES’in soruları ve cevapları 17 Ağustos tarihinde yayımlanmıştı. 

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