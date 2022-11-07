ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı 2022? ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM tarafından her yıl 3 defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 3'üncü oturumuna girmek isteyen lisans mezunu adaylar, 10 Ekim Pazartesi gününe kadar devam eden başvuru sürecinde başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, sınavın ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı 2022? İşte ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama...

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK, SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Başvuruları 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 3. oturumuna girecek olan lisans mezunu adaylar, sınavın ne zaman gerçekleştirileceğini merak ederek internetten araştırıyor.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'nun (ÖSYM) sınav takvimine göre ALES/3, 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adayların merak ettiği konulardan biri de sınava gireceği yerlerin açıklanıp açıklanmadığı. Sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, ÖSYM'nin aday işletim sisteminden kimlik bilgileri ile giriş yaparak sınava girecekleri yerleri öğrenebilir, sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA