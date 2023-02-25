Alesio Mija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alesio Mija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alesio Mija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alesio Mija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alesio Mija 20 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alesio Mija Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alesio Mija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alesio Mija'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alesio Mija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alesio Mija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alesio Mija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alesio Mija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Dinamo

Alesio Mija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alesio Mija şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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