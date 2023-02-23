Alesio Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alesio Tudor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alesio Tudor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alesio Tudor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alesio Tudor 9 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alesio Robert Tudor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alesio Tudor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti U19 futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Alesio Tudor'nin Petrolul Ploiesti U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alesio Tudor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alesio Tudor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alesio Tudor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alesio Tudor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alesio Tudor şuan Petrolul Ploiesti U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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