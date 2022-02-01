Alessabah ne demek, TDK'ya göre Alessabah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alessabah ne demek? Alessabah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alessabah kelimesi. Peki alessabah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alessabah nedir, alessabah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALESSABAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alessabah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alessabah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre alessabah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sabah erkenden

