Alessandro Alunni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Alunni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Alunni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Alunni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Alunni 19 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Alunni Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alessandro Alunni, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alessandro Alunni'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alessandro Alunni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Alunni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alessandro Alunni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Alunni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2012 yılında CS Fola Esch

30 Haziran 2013 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2013 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2014 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2018 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2020 yılında Mondercange

Alessandro Alunni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Alunni şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alessandro Alunni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Mondercange, FC Differdange 03 (-2009)

Lüksemburg U21 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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