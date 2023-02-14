Alessandro Casciato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Casciato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Casciato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Casciato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Casciato 30 Mayıs 2000 tarihinde Uznach şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Casciato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Alessandro Casciato, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alessandro Casciato'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Casciato Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alessandro Casciato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alessandro Casciato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Casciato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

10 Temmuz 2019 yılında FC Schaffhausen

31 Ocak 2020 yılında Rapperswil-Jona

30 Haziran 2020 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2020 yılında Rapperswil-Jona

11 Şubat 2022 yılında FC Lugano

6 Eylül 2022 yılında Rapperswil-Jona

31 Aralık 2022 yılında FC Lugano

Alessandro Casciato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Casciato şuan FC Lugano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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