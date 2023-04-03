Alessandro Ciardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Ciardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Ciardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alessandro Ciardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alessandro Ciardi 7 Ocak 2007 tarihinde Carate Brianza şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alessandro Ciardi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alessandro Ciardi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alessandro Ciardi'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Alessandro Ciardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alessandro Ciardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ocak 2023 yılında AKA Salzb. U18
Alessandro Ciardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alessandro Ciardi şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Alessandro Ciardi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İtalya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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