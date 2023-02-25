Alessandro Diamanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Diamanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Diamanti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alessandro Diamanti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alessandro Diamanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Diamanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Diamanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Diamanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Diamanti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Diamanti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Diamanti 2 Mayıs 1983 tarihinde Prato şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Diamanti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Now Limited yapmaktadır. Alessandro Diamanti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alessandro Diamanti'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Diamanti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alinodiamanti23

http://www.instagram.com/alino_diamanti_/

Alessandro Diamanti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Diamanti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alessandro Diamanti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Diamanti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Prato

1 Temmuz 2000 yılında Empoli

30 Haziran 2001 yılında Prato

1 Temmuz 2001 yılında AC Fucecchio

30 Haziran 2002 yılında Prato

1 Ocak 2003 yılında Florentia

30 Haziran 2003 yılında Prato

1 Temmuz 2004 yılında UC AlbinoLeffe

1 Ocak 2006 yılında Prato

30 Haziran 2006 yılında UC AlbinoLeffe

1 Temmuz 2006 yılında Prato

1 Temmuz 2007 yılında AS Livorno

1 Ağustos 2009 yılında West Ham

1 Ağustos 2010 yılında Brescia

1 Ağustos 2011 yılında Bologna

7 Şubat 2014 yılında GZ Evergrande

10 Ocak 2015 yılında Fiorentina

30 Haziran 2015 yılında GZ Evergrande

17 Ağustos 2015 yılında Watford

12 Ocak 2016 yılında GZ Evergrande

13 Ocak 2016 yılında Atalanta

30 Haziran 2016 yılında GZ Evergrande

29 Ağustos 2016 yılında Palermo

31 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2018 yılında Perugia

13 Temmuz 2018 yılında AS Livorno

23 Temmuz 2019 yılında Western United

Alessandro Diamanti kimdir

Alessandro Diamanti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Diamanti şuan Western United FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santa Lucia, AC Prato

Alessandro Diamanti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 23 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alessandro Diamanti nereli

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