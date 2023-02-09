Alessandro Furtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Furtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Furtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Furtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Furtado 6 Ocak 1999 tarihinde Santo Amaro da Imperatriz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alessandro Rodrigues Furtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Furtado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gabriel Spessato yapmaktadır. Alessandro Furtado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alessandro Furtado'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Furtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alessandro Furtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alessandro Furtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Furtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2020 yılında EC Juventude B

5 Mart 2021 yılında Ceará

10 Ocak 2022 yılında Botafogo

31 Aralık 2022 yılında Ceará

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Alessandro Furtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Furtado şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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