Alessandro Grano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Grano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Grano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alessandro Grano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alessandro Grano 24 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alessandro Grano Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alessandro Grano'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alessandro Grano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alessandro Grano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Team Ticino U18
Alessandro Grano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alessandro Grano şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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