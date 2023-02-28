Alessandro Hojabrpour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Hojabrpour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Hojabrpour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Hojabrpour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Hojabrpour 10 Ocak 2000 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kanada,İran uyrukludur.Gerçek adı da Alessandro Feridun Hojabrpour şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Hojabrpour Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Peak Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alessandro Hojabrpour'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alessandro Hojabrpour Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ahojabrpour

http://www.instagram.com/alessandro_hoj

Haberin Devamı

Alessandro Hojabrpour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Hojabrpour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alessandro Hojabrpour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Hojabrpour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2017 yılında L. Plovdiv U19

15 Ocak 2019 yılında Pacific FC

7 Ocak 2022 yılında Forge FC

Alessandro Hojabrpour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Hojabrpour şuan Forge FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Coquitlam Metro-Ford SC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.