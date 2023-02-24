Alessandro Kacbufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Kacbufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Kacbufi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alessandro Kacbufi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alessandro Kacbufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Kacbufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Kacbufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Kacbufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Kacbufi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Kacbufi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Kacbufi 13 Mayıs 2001 tarihinde Pavia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Kacbufi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Alessandro Kacbufi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alessandro Kacbufi'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Kacbufi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Kacbufi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alessandro Kacbufi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Kacbufi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Besa Kavajë U19

1 Temmuz 2019 yılında KS Besa

24 Ağustos 2021 yılında KF Egnatia

Alessandro Kacbufi kimdir

Alessandro Kacbufi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Kacbufi şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KS Besa Kavajë (2015-2019)

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Alessandro Kacbufi nereli

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