Alessandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alessandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alessandro 6 Temmuz 1997 tarihinde Sao Paulo şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alessandro de Jesus Oliveira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alessandro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alessandro'nin Besëlidhja ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Alessandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alessandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Shkumbini Peqin
8 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
Alessandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alessandro şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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