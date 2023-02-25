Alessandro Lopane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Lopane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Lopane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Lopane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Lopane 9 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Lopane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Alessandro Lopane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Alessandro Lopane'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Lopane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Lopane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alessandro Lopane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Lopane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Western Sydney

Alessandro Lopane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Lopane şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Alessandro Lopane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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