Alessandro Milesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Milesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Milesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Milesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Milesi 21 Aralık 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Alessandro Milesi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Milesi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alessandro Milesi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alessandro Milesi'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Milesi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milesi_ale/

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Alessandro Milesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Milesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Alessandro Milesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Milesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Brescia U19

31 Ocak 2019 yılında Sicula Leonzio

30 Haziran 2019 yılında Brescia U19

1 Temmuz 2019 yılında Miami FC

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ağustos 2020 yılında Sliema Wander.

12 Temmuz 2021 yılında CD Guadalajara

12 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2022 yılında U. San Martín

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

Alessandro Milesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Milesi şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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