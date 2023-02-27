Alessandro Scanzano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Scanzano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Scanzano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Scanzano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Scanzano 14 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Scanzano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BESTWAY SOCCER LIMITED yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alessandro Scanzano'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alessandro Scanzano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Scanzano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alessandro Scanzano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Scanzano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hesperange

1 Temmuz 2016 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03

Alessandro Scanzano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Scanzano şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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