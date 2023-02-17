Alessio Cascio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessio Cascio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessio Cascio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessio Cascio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessio Cascio 19 Temmuz 1994 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessio Cascio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Velwin Management yapmaktadır. Alessio Cascio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alessio Cascio'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessio Cascio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessio Cascio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alessio Cascio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessio Cascio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CS Visé

7 Temmuz 2015 yılında RFC Seraing

1 Temmuz 2021 yılında URSL Visé

Alessio Cascio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessio Cascio şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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