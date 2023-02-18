Alessio Tonon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessio Tonon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessio Tonon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessio Tonon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessio Tonon 26 Mart 2003 tarihinde Desio şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessio Tonon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIRST yapmaktadır. Alessio Tonon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alessio Tonon'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessio Tonon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessio Tonon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alessio Tonon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessio Tonon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Milan U17

12 Ekim 2020 yılında Din. Zagreb U19

9 Ağu 2021 yılında NK Rudes U19

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

12 Ağu 2022 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Alessio Tonon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessio Tonon şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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