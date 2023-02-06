Alesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alesson 16 Şubat 1999 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alesson dos Santos Batista şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alesson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Alesson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alesson'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alesson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/99alesson/

Alesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alesson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alesson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ponte Preta U20

30 Haziran 2017 yılında Paraná U20

21 Eylül 2017 yılında Cruzeiro U17

1 Kasım 2018 yılında Paraná

6 Ocak 2020 yılında EC Bahia

17 Haziran 2021 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2022 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında Vila Nova FC

Alesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alesson şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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