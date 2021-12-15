Alesta ne demek, TDK'ya göre Alesta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alesta ne demek? Alesta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alesta kelimesi. Peki alesta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alesta nedir, alesta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALESTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alesta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alesta kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre alesta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Harekete hazır, tetikte



ALESTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şafak sökerken denizcilerin hepsi alesta idiler.



ALESTA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- alesta beklemek

- alesta durmak

- alesta tutmak

