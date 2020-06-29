ALES'te hangi konular var 2020? ALES'te kaç soru var?
ALES 2020 sınavına girecek olan adaylar sınav konularını internet arama motorlarında araştırmakta. Peki Yükseklisans ve Doktora yapmak isteyen adayların girmesi şart olan ALES'te bu yıl hangi konulardan sorular çıkacak? ALES'te kaç soru var?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yapılacağı tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavlardan birisi de ALES oldu. Yeni takvime göre ağustos ayında gerçekleşecek olan sınavın konuları merak ediliyor. İşte ALES hakkında merak edilen soruların en net yanıtları...
ALES 1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de gerçekleştirilecek.
ALES KONULARI VE SORU DAĞILIMI
Türkçe Konuları
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Biçimleri
Sözel Mantık
Matematik Konuları
Temel Kavramlar
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Bölme ve Bölünebilme
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Faktöriyel
Üslü ve Köklü Sayılar
Asal Çarpanlar
Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
1. Dereceden Denklemler
Oran-Orantı
Denklemler
Sayı ve Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Olasılık
Kombinasyon – Permütasyon
Sayısal Mantık
Geometri Konuları
Üçgende ve Doğruda Açılar
Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
Üçgende Benzerlik ve Alan
Dik Üçgen ve Özel Üçgenler
Çokgenler ve Dörtgenler
Paralel Kenar
Eşkenar Dörtgen ve Deltoid
Dikdörtgen, Kare ve Yamuk
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES sonuçları yapılacak sınavın ardından 16 Eylül tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.
ALES’TE KAÇ SORU VAR?
ALES'te adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınavda öğrencilere soruları çözebilmeleri için 150 dakikada(2,5 saat) verilmektedir. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES nedir ve kimler girebilir 2020? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?
ALES sınav ücreti ne kadar 2020? ALES sınav parası hangi bankaya yatırılacak?
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