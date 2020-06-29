ALES'te hangi konular var 2020? ALES'te kaç soru var?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) yapılacağı tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavlardan birisi de ALES oldu. Yeni takvime göre ağustos ayında gerçekleşecek olan sınavın konuları merak ediliyor. İşte ALES hakkında merak edilen soruların en net yanıtları...

ALES 1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de gerçekleştirilecek.

ALES KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Türkçe Konuları

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Biçimleri

Sözel Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar

EBOB – EKOK

Rasyonel Sayılar

Bölme ve Bölünebilme

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Faktöriyel

Üslü ve Köklü Sayılar

Asal Çarpanlar

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

1. Dereceden Denklemler

Oran-Orantı

Denklemler

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Olasılık

Kombinasyon – Permütasyon

Sayısal Mantık



Geometri Konuları

Üçgende ve Doğruda Açılar

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Üçgende Benzerlik ve Alan

Dik Üçgen ve Özel Üçgenler

Çokgenler ve Dörtgenler

Paralel Kenar

Eşkenar Dörtgen ve Deltoid

Dikdörtgen, Kare ve Yamuk

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES sonuçları yapılacak sınavın ardından 16 Eylül tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

ALES’TE KAÇ SORU VAR?

ALES'te adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınavda öğrencilere soruları çözebilmeleri için 150 dakikada(2,5 saat) verilmektedir. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES nedir ve kimler girebilir 2020? ALES sınavında hangi konulardan soru çıkıyor?

ALES sınav ücreti ne kadar 2020? ALES sınav parası hangi bankaya yatırılacak?