Aletm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aletm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aletm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aletm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aletm 6 Haziran 1990 tarihinde Osasco şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandre Egea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aletm Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Futebol yapmaktadır. Aletm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 25 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Aletm'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Aletm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aletm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aletm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aletm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2017 yılında AA Caldense

30 Haziran 2017 yılında Cuiabá-MT

6 Ekim 2017 yılında Uberlândia EC

19 Nisan 2018 yılında Cuiabá-MT

25 Aralık 2019 yılında América-MG

Aletm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aletm şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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