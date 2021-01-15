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Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek, Atlas'ı Bülent'ten koruyabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çiçek'in ihbar ettiği Ali yakalanırken Bülent ise Tomris'i karşısına çıkıyor. Çiçek, Atlas'ı Bülent'ten korumaya çalışırken "Beni bırakma..." diyen Atlas'ın korku dolu hali izleyenleri duygulandırıyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor. Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek, Atlas'ı Bülent'ten koruyabilecek mi?

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI

Cemre- Demet Evgar

Rüya - Dilan Çiçek Deniz

Çiçek - Hazar Ergüçlü

Çelebi - Cem Bender

Ömer - Cihangir Ceyhan

Ozan- Berkay Ateş

İskender - Berker Güven

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15 Ocak 2021 Cuma 11:24
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