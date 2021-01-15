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  3. Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çiçek yaşadığını açıkladı!

Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çiçek yaşadığını açıkladı!

Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Alev Alev son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Diziye damga vuran sahne ise İskender'in gazetecileri çağırarak Çiçek'in hayatta olduğunu açıklaması oldu. Son bölümün hemen ardından Alev Alev 11. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in son bölümünün ekranlara gelmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Son bölümünde Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarında başlayan yakınlaşma dikkat çekti. İşte Alev Alev 11. bölüm fragmanı haberimizde...

Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çiçek yaşadığını açıkladı!

ALEV ALEV 11. BÖLÜM FRAGMANI

Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte heyecan dolu yeni bölümden ilk fragman haberimizde...

 

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.
Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır.

g.Alev Alev 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çiçek yaşadığını açıkladı!

Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir. Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.


    

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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