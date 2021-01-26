Alev Alev 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer'in sahne performansı mest ediyor!
SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor. Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.
Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.
ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI
Cemre- Demet Evgar
Rüya - Dilan Çiçek Deniz
Çiçek - Hazar Ergüçlü
Çelebi - Cem Bender
Ömer - Cihangir Ceyhan
Ozan- Berkay Ateş
İskender - Berker Güven
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