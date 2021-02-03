Alev Alev 13. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Youtube full izle

Alev Alev'in yayınlanan son bölüm fragmanında Tomris'in Çiçek'i tedavisi için elinden geleni yapması ve ona daha da bağlanması dikkatlerden kaçmadı. Ali ile Çiçek'in kavuşması izleyici mutlu ederken, Çiçek'in iyileşen yüzü Ali'yi şaşkına çevirir.

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Cemre'ye karşı kızını dolduran Çelebi, sonunda amacına ulaşıyor. Güneş, annesinin onu artık istemediğini düşünerek artık Cemre'ye sen sevmiyorum der. Bu sözler karşısında yıkılan Cemre yeniden Çelebi'nin tuzağına düşecek mi merak konusu. Öte yandan aşk sarhoşu Rüya ve Ömer yaşayacakları romantik dakikalar ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

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Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar. Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır.

Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir. Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.