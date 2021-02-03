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Alev Alev 13. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Youtube full izle

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Alev Alev yepyeni bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Çelebi, Cemre'yi boşanma davasından vazgeçirebilmek için Güneş'i kullanacak. Peki Cemre'nin bu teklif karşısında yanıtı ne olacak? İşte Alev Alev 13. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Youtube full izle...

Alev Alev 13. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Youtube full izle

Alev Alev'in yayınlanan son bölüm fragmanında Tomris'in Çiçek'i tedavisi için elinden geleni yapması ve ona daha da bağlanması dikkatlerden kaçmadı. Ali ile Çiçek'in kavuşması izleyici mutlu ederken, Çiçek'in iyileşen yüzü Ali'yi şaşkına çevirir. 

ALEV ALEV 13. BÖLÜM CANLI İZLE | ALEV ALEV SON BÖLÜM YOUTUBE FULL İZLE

Alev Alev 13. bölüm full izle | Alev Alev son bölüm Youtube full izle

Cemre'ye karşı kızını dolduran Çelebi, sonunda amacına ulaşıyor. Güneş, annesinin onu artık istemediğini düşünerek artık Cemre'ye sen sevmiyorum der. Bu sözler karşısında yıkılan Cemre yeniden Çelebi'nin tuzağına düşecek mi merak  konusu. Öte yandan aşk sarhoşu Rüya ve Ömer yaşayacakları romantik dakikalar ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLE | 13. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

ALEV ALEV DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar. Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır.

Alev Alev 13. bölüm full izle | Alev Alev son bölüm Youtube full izle

Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir. Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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