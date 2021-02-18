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Alev Alev 15. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Alev Alev yine nefesleri kesecek yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Kadınlar birliğine yenilen Çelebi iyice sinirlenir. Bunun üzerine Cemre için son kozunu oynar. İşte Alev Alev 15. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle...

Alev Alev 15. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Seçim konuşması esnasında salonu basan Cemre ve ona destek olmak için gelen kadınların açıklamasıyla şok yaşayan Çelebi köye sıkışır. Seçimi kaybeden Çelebi, Cemre'den intikam almak için onun en değerli varlığı Güneş ile tehdit eder.

Alev Alev 15. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Cemre Çelebi'nin tehditleri üzerine pes etmez. Ancak Güneşi görmek için eski evine giden Cemre büyük bir şok yaşar. Çelebi dediği gibi kızı Güneş'i de alarak ortadan kaybolur.

İskender, Kenan amcasını kurtaramayışının üzüntüsü ile Atlas'ı ziyarete gider. Çiçek İskender'in bu sevgi dolu haline şaşırır. Nasıl bu kadar kötülü ederken içinde bu denli iyilik olduğunu sorar. İskender, kendisinin bu olmadığını ailesinin onu bu şekle soktuğunu dile getirir.

ALEV ALEV 15. BÖLÜM CANLI İZLE | ALEV ALEV SON BÖLÜM CANLI İZLE

Alev Alev 15. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Öte yandan Ozan'ın yeni işinde başı belaya girer. Şantiye de birinin inşaattan düşmesiyle büyük üzüntü yaşar. İşçiler Ozan'ı sorumsuzlukla suçlarken, Ozan babasını hatırlar ve içinde tutamayıp isyan eder. 

Cemre, büyük üzüntü içindedir. Kızı Güneş'in izini bulabilecek mi, yoksa Güneş için savaşı bırakıp Çelebi'ye boyun mu eğecek merak konusu oldu.

Alev Alev 15. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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